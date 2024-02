Crozza/Venier: «Da me si può dire tutto ma ai cantanti dico...»

Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - veste i panni della Signora della domenica di Rai1, Mara Venier , alle prese con nuovi comunicati da leggere dell’AD Roberto Sergio: «Fermi tutti! Mi è arrivato un altro comunicato di Roberto Sergio che dice: “Parole come: immigrati, genocidio, pace... non sono affrontabili” - dice Roberto Sergio- “in un baraccone come quello della domenica pomeriggio su Rai Uno che affronta il nulla con leggerezza, divertimento e spensieratezza”. E io aggiungo, se mi permette Roberto Sergio, dico ai cantanti: se volete dire la parola genocidio andate da Amadeus perché tanto a lui i comunicati di Roberto Sergio non arrivano.» “Live streaming ed episodi completi su discovery+”