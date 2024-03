Barbara D'Urso si confessa a "Domenica In": emozioni e addio a Mediaset

Barbara D'Urso ha offerto un'intervista emozionante a "Domenica In", condotta da Mara Venier , dove ha parlato del suo difficile addio a Mediaset e della sua carriera. La D'Urso ha condiviso le emozioni dolorose legate alla sua uscita improvvisa dopo 23 anni con l'azienda, sottolineando di non aver ancora superato il trauma dell'abbandono. Ha ricordato inoltre i suoi esordi in Rai e la sua lunga carriera televisiva, condividendo momenti di commozione con Venier.