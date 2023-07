Tonno impazzito nuota vicino alla riva, bambini urlano e scappano dalla spiaggia

Paura a Malta. Un tonno è stato filmato mentre nuotava freneticamente nelle acque poco profonde della baia di Għadira, spaventando i frequentatori della spiaggia.

In un video postato su Instagram da John Stephen Turner, un gruppo di bambini è stato ripreso mentre urlava e scappava dal tonno nella popolare spiaggia di Mellieħa.

L'amministratore delegato della Federazione maltese dei produttori di acquacoltura, Charlon Gouder, ha dichiarato che è improbabile che il tonno sia scappato da un allevamento, come molti avevano inizialmente sospettato. Al momento, ha spiegato al Times of Malta, gli allevamenti sono per lo più vuoti in attesa dell'arrivo delle nuove catture di tonno.