È apparsa in splendida forma la Regina Elisabetta che ha partecipato ad un ricevimento nella Sandringham House di Norfolk, alla vigilia delle celebrazioni per il Giubileo di platino. La Regina ha fatto anche ridere gli ospiti quando, di fronte ad una torta per celebrare i suoi 70 anni di regno, ha detto «credo che sia sufficiente che io metta il coltello dentro, poi qualcun altro potrà fare il resto», secondo quanto riporta il Daily Mail.