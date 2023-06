Re Carlo, la battuta sfacciata alla regina Camilla scatena i sudditi: ecco cosa le ha detto sul balcone

Re Carlo III ha partecipato per la prima volta da sovrano al Trooping the Colour e una sua battuta sulla regina Camilla, piuttosto sfacciata, ha scatenato una vivace discussione tra i sudditi. Dopo aver salutato i numerosi presenti festanti che si erano radunati per assistere alla cerimonia, infatti, il Re e la Regina Camilla sono stati sorpresi a chiacchierare tra loro.

George e Charlotte, l'insegnante della loro vecchia scuola è stato arrestato per abusi su minori. Ecco cosa è successo

Principe William, compleanno da quasi re: la foto con papà Carlo per i 41 anni

La battuta di Re Carlo

Tuttavia, gli osservatori più attenti hanno focalizzato l'attenzione sul contenuto delle parole pronunciate dal Sovrano, che non si sono rivelate particolarmente gentili nei confronti della Regina.

La domanda sorge spontanea: cosa avrà mai detto Carlo alla sua consorte? È giunto il momento di scoprirlo insieme.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Camilla, la risposta di 4 parole non proprio regale a Re Carlo dopo l’incidente fuori dall’Abbazia di Westminster