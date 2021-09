La Principessa Charlotte usa un nome diverso a scuola: ecco come viene chiamata dai compagni

LOLNEWS.IT - Dopo George, anche la Principessa Charlotte si appresta a vivere il suo primo giorno di scuola alle elementari: la secondogenita di William e Kate riceverà un trattamento assolutamente uguale a quello degli altri alunni. In classe nessuna riverenza, nessun saluto speciale, nessun occhio di riguardo per Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cambridge: Il nome con titolo nobiliare al seguito rischia, secondo il Mirror, di portare la piccola all’isolamento in classe. Ecco come verrà chiamata in classe

