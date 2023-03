Principe Harry, l'errore clamoroso sul sito ufficiale di Buckingham Palace: c'entra suo figlio Archie

Il profilo ufficiale del principino Archie sul sito web della famiglia reale è stato misteriosamente rimosso e poi ripristinato, con un errore lampante sulla sua posizione nella linea di successione al trono. Nonostante la pagina sia stata aggiornata con il suo nuovo titolo, si afferma erroneamente che Archie sia il settimo in linea di successione, invece del sesto. La principessa Lilibet, inoltre, figlia minore di Harry e Meghan, non ha una pagina online. Tuttavia, sembra che Buckingham Palace stia aggiornando il sito: un messaggio in cima ad ogni pagina, infatti, avvisa che alcune informazioni potrebbero non essere aggiornate a seguito della morte della regina Elisabetta II. È stato inoltre annunciato che Archie e sua sorella Lilibet hanno iniziato ad utilizzare i titoli di principe e principessa dopo la salita al trono del loro nonno paterno, re Carlo III.

