Martina Colombari a Diletta Leotta: «Non sono una fatina con la bacchetta magica»

è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - Disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Durante il talk, l’ex Miss Italia, affronta con coraggio il tema della genitorialità senza nascondersi dietro un dito ma anzi ammettendo dinon essere una “fatina con la bacchetta magica”: "Non sono la fatina con la bacchetta magica, spesso sono in difficoltà, a volte ci siamo rivolti a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Non vedo perchè se hai dei problemi nella gestione in famiglia tu non debba chiedere aiuto. Chiedere aiuto penso sia una grande forma di intelligenza". La Colombari ha anche parlato del rapporto con il figlio Achille, con cui ha affrontato il percorso di Pechino Express: "Ci ha avvicinato perchè lui ha visto una mamma non perfetta: ha visto una mamma che piange, che è in difficoltà, che crolla" video @MNcomm