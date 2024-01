Kate Middleton, il compleanno rovinato dalla decisione di William: ecco cosa ha fatto

Il 9 gennaio 2024, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha compiuto 42 anni.

Una data che solitamente dovrebbe essere festeggiata con gioia, ma che in passato ha portato con sé qualche ombra di tetra amarezza a causa delle decisioni prese dal suo attuale consorte. Tra gli ormai tantissimi compleanni trascorsi al fianco del Principe William, infatti, ce n'è uno che ha segnato profondamente la principessa, a causa di una decisione scioccante presa dal suo attuale marito. Ma che decisione avrà mai preso l’erede al trono? E per quale motivo ha finito per sconvolgere così tanto Kate Middleton (al punto da rovinarle il compleanno)?

William ha davvero fatto questo regalo a sua moglie Kate Middleton: il regalo più brutto della sua vita. Kate non l'ha perdonato