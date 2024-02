iPhone bagnato o caduto in acqua, l'avviso di Apple: «Non mettetelo nel riso»

iPhone bagnato o caduto in acqua: cosa fare

Se l'iPhone o l'accessorio sono bagnati

Cosa non fare

Il comunicato della Apple arriva, finalmente, per smentire l'efficacia del riso nel processo di asciugatura degli, avvertendo anzi gli utenti che le piccole particelle di riso potrebbero causare ulteriori danni. Nella nota ufficiale pubblicata dall'azienda americana, viene sottolineato: «Se il tuo iPhone mostra un avviso di rilevamento liquidi quando connetti un cavo Lightning o USB-C o un accessorio, significa che è stata rilevata umidità nel connettore. In caso di tale avviso, la ricarica e la connessione di accessori sono bloccate per proteggere sia l'iPhone che l'accessorio, fino a quando il connettore, le estremità del cavo e l'accessorio non sono completamente asciutti». E, a proposito del riso, Apple avverte gli utenti di «non mettere il dispositivo in un sacchetto di riso. Questa pratica può causare danni dovuti a piccole particelle di riso che entrano nell'iPhone».«Se il tuo iPhone mostra un avviso di rilevamento liquidi quando colleghi un cavo Lightning o USB-C o un accessorio, significa che è stata rilevata umidità nel connettore». Questa la sintesi di quanto comunicato da Apple attraverso il proprio sito di supporto. «Ricaricare l'iPhone con connettori umidi può causare corrosione e danni permanenti. Tuttavia, in caso di emergenza, è possibile sovrascrivere l'avviso per ricaricare l'iPhone. È possibile utilizzare una ricarica wireless se l'iPhone è bagnato, assicurandosi che il retro del dispositivo sia asciutto».Scollega il cavo dall'iPhone e dall'adattatore o accessorio. Non ricollegare il cavo finché iPhone e cavo non sono completamente asciutti. Asciuga l'iPhone, scuotendolo delicatamente con il connettore rivolto verso il basso e lasciandolo in un'area asciutta con flusso d'aria. Dopo almeno 30 minuti, prova a ricaricare o a collegare un accessorio. Se l'avviso persiste, s; lascia l'iPhone asciugare fino a 24 ore.Non asciugare l'iPhoneo aria compressa. Non inserire oggetti estranei nel connettore. Non mettere l'iPhone in un, per evitare danni da particelle di riso. Se l'iPhone o l'accessorio non sono bagnati ma l'avviso appare con un determinato cavo o accessorio, questo potrebbe essere danneggiato. Contatta il produttore o il supporto Apple se il problema persiste con cavi o accessori Apple.