Apple sotto accusa negli Usa: «Ha monopolio smartphone e viola leggi antitrust». Dipartimento di Giustizia avvia azione legale

Il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un'azione legale contro Apple, accusando l'azienda tecnologica di violare le regole antitrust, impedendo ai rivali di accedere alle funzionalità hardware e software del suo iPhone. La causa rappresenta un'ulteriore escalation della battaglia contro i giganti tecnologici iniziata dall'amministrazione Biden. I primi effetti si sono fatti subito sentire: Apple perde il 2,2% a Wall Street.

La causa legale

Apple è accusata di avere un monopolio sul mercato dei telefoni che danneggia consumatori, sviluppatori e società rivali con la sua «valutazione astronomica». L'ecosistema di Apple, dagli Apple Watch all' Apple Pay, sostiene questo monopolio, secondo l'accusa.

Le violazioni

Secondo il dipartimento di giustizia, per fare in modo che i consumatori continuino a comprare gli iPhone, Apple blocca le app di messaggistica tra piattaforme diverse, limita i wallet di parti terze e la compatibilità degli smartwatch e blocca i programmi che non sono sull'App Store e i servizi di cloud-streaming. La causa antitrust potrebbe obbligare Apple a fare dei cambiamenti al suo modello di business relativo ai suoi asset di maggior valore: l'iPhone, che nel 2023 ha registrato vendite per oltre 200 miliardi di dollari, e l' Apple Watch, che fa parte del business dei dispositivi indossabili da 40 miliardi di dollari. «Se lasciata fare, Apple continuerà solo a rafforzare il suo monopolio nel mercato degli smartphone», ha scritto il segretario alla Giustizia, Merrick Garland.

La reazione di Apple

«In Apple innoviamo ogni giorno per creare una tecnologia che le persone amano, progettando prodotti che funzionano perfettamente insieme, proteggendo la privacy e la sicurezza delle persone e creando un'esperienza magica per i nostri utenti. Questa causa minaccia ciò che siamo e i principi che contraddistinguono i prodotti Apple in mercati fortemente competitivi. Se avesse successo, limiterebbe la nostra capacità di creare il tipo di tecnologia che le persone si aspettano da Apple, in cui hardware, software e servizi si integrano. Inoltre, creerebbe un pericoloso precedente, dando al governo il potere di intervenire pesantemente nella progettazione della tecnologia per le persone. Riteniamo che questa causa sia sbagliata nei fatti e nella legge, e ci difenderemo con forza», si è difesa l'azienda.