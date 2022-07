Charlene di Monaco è incinta? Il vero motivo della visita dal Papa: il gossip si accende

I commentatori reali stanno ancora indagando sulla recente visita di Alberto e Charlene di Monaco a Papa Francesco: la coppia è arrivata in Vaticano e il Pontefice l’ha ricevuta per una udienza privata della durata di 25 minuti. Ma perché i regnanti monegaschi hanno voluto incontrare il Papa? Ecco cosa ipotizzano i meglio informati... Che sia in arrivo una cicogna alla Rocca?

APPROFONDIMENTI PERSONE Papa Francesco riceve Alberto e Charlene di Monaco: colpito... FORMULA 1 Charlene di Monaco saluta Leclerc prima del Gp di Monaco LO SCATTO Charlene di Monaco, prima foto in famiglia: la principessa è... INTRIGHI A PALAZZO Charlene di Monaco ha lasciato Alberto? «Fuggita con un aereo...

Charlene di Monaco dietro le sbarre di una prigione, il video è virale

Charlene di Monaco incinta? Il gossip sulla gravidanza

Si rincorrono così i gossip tra chi vede la principessa e Alberto di monaco in crisi e chi invece in attesa del terzo figlio. dopo i gemelli Jacques e Gabriella che hanno 7 anni. Addirittura France Dimanche ha dedicato un intero articolo alla ritrovata passione tra Alberto e sua moglie, spenta per diverso tempo a causa della lontananza e delle difficoltà della vita. Quindi i rumor sul divorzio lasciano spazio a quelle su una nuova gravidanza. Nessuna conferma, ovviamnete, da palazzo ma di certo la principessa Charlène, con le sue recenti e sempre più frequenti apparizioni, appare serena, in forma e sorridente. Se sia tutta una finzione per mantenere un allure regale non lo possiamo sapere, ma vedere insieme Charlene e Alberto oggi è come vederli i "vecchi" tempi.

(Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

Leggi anche : >> ECCO COME SI È PRESENTATA CHARLENE DAVANTI AL PAPA: IL VESTITO DELLO SCANDALO