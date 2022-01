Charlene di Monaco, Alberto a pezzi per i sensi di colpa: la decisione del principe per la moglie

LOLNEWS.IT - Alberto di Monaco ha sempre smentito categoricamente le voci su un possibile vicino divorzio da Charlene, eppure quando la Principessa era in Sudafrica per 8 mesi, con tre operazioni alla testa e un collasso, è stato con lei solo due volte. Ora le cose sembrano diverse e il magazine LC News descrive il Principe come dilaniato dai sensi di colpa.

Troppe volte Charlene è stata lasciata sola e messa in secondo piano: il crollo psico-fisico ha radici profonde. Il Principe ha capito gli errori fatti e vuole recuperare il matrimonio con la moglie, vuole che torni a stare bene: «Alberto si sforza di essere presente per i bambini pur rimanendo un marito tenero e premuroso verso sua moglie», leggiamo su Public. Ecco cos’ha fatto per la moglie, il gesto che le dimostra tutto l’amore che ha per lei.

(Foto: Kikapress – Music: “Memories” from Bensound.com)