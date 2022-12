Celine Dion commossa: «Ho la Stiff Person Syndome, salta il tour in Europa»

(LaPresse) Celine Dion ha raccontato in un video su Instagram di avere la rarissima Stiff person Syndrome. «Ho problemi di salute da molto tempo - ha detto commossa - recentemente mi è stata diagnosticata una rara malattia chiamata Stiff Person Syndrome che colpisce una persona su un milione». La cantante ha aggiunto che non sarà «pronta a ricominciare» con il tour in Europa a febbraio.