Dalla "Vecchia Signora" a Miss Italia: Carolina Stramare, chi è la nuova fidanzata di Vlahovic

Una nuova fiamma, non solo calcistica, per Dusan Vlahovic. Dopo il suo approdo a gennaio alla Juventus, per l'attaccante ci sarebbero infatti importanti novità anche in campo sentimentale, con la sua relazione ormai ufficiale insieme a Carolina Stramare. La vincitrice di Miss Italia nel 2019 e il bianconero si frequenterebbe già da diversi mesi, dopo che il giovane bomber aveva chiuso la sua storia d'amore con Maria Sole Pollio: i due recentemente avrebbero anche festeggiato il proprio compleanno insieme. La 23enne di Vigevano è diplomata al liceo linguistico, di professione fa la modella e ama lo sport, tanto che pratica equitazione anche a livello agonistico. Tra le sue grandi passioni c'è la cucina, ovviamente oltre alla moda e ai viaggi.

