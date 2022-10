«Carlo non sarà mai Re, Harry lascerà Meghan per tornare nella Royal Family»

Re Carlo III d’Inghilterra potrebbe non essere mai incoronato. Dal Regno Unito arrivano delle previsioni messe in campo da un indovino, secondo le quali il nuovo Sovrano potrebbe non salire mai sul trono, rinunciando all’incoronazione e lasciando direttamente il posto al figlio William, in favore del quale abdicherà. Ma non è tutto.

Le profezie di Hughes

Secondo le profezie di John Hughes, qualcosa accadrà anche al Principe Harry che si separerà da Meghan Markle e farà ritorno in Inghilterra con la coda tra le gambe. Insomma, una serie di possibilità che potrebbero accadere davvero e che, onestamente, non sembrano tanto campate per aria… Avrà forse ragione il celebre indovino? Oppure le sue sono semplicemente delle supposizioni?

