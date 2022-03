Ora legale 2022, quando spostare le lancette dell'orologio e quali sono i benefici

Anche quest'anno arriva l'ora legale: le lancette andranno spostate di un'ora nella notte tra il 26 e il 27 marzo. Alle 2 del mattino l'ora legale 2022 entrerà in vigore. Questo vuol dire che dormiremo un'ora di meno, ma avremo tanti vantaggi e benefici. A partire da un risparmio energetico. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

