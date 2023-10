Ora solare, quando e come spostare le lancette dell'orologio? Si dormirà un'ora in più, ma farà buio prima: tutte le risposte

Lancette indietro di un'ora tra sabato 28 e domenica 29 ottobre per il ritorno in vigore dell'ora solare. Alle 3 di notte di domenica i dispositivi torneranno a segnare le 2: ci sarà quindi un'ora in più di sonno e una in meno di luce. L'operazione ormai avviene in automatico su quasi tutti i dispositivi elettronici, compresi smartphone, tablet e smartwatch.