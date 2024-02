Ora legale 2024, quando sposteremo le lancette? E perché?

Cos'è l'ora legale?

Cosa significa ora legale?

Quando inizia l'ora legale 2024?

L'ora legale, appuntamento annuale che prevede la regolazione degli orologi, si conferma anche per il 2024 nonostante recenti polemiche. Sono anni che si parla infatti del sistema attuale e che molti vogliono cambiare. Ovvero quello di avere 7 mesi di ora legale e 5 mesi di ora solare. Nel 2018 ilsi pronunciò con l'84% dei voti a favore dell'dell'ora legale. Ma prima di scoprire quando bisognerà spostare le lancette degli orologi, facciamo un breve riepilogo.L'ora legale è adottata in molti Paesi del mondo per sfruttare al meglio la luce natura, proprio nel periodo in cui le temperature si innalzano e la luce naturale è maggiore.L' ora legale , per passare dalle "parole" ai "fatti", non è altro che lo spostamente in avanti delle lancette degli orologi, evento convenzionalmente attuato tra la notte di sabato e domenica dell'ultima settimana di marzo . Questo spostamento fa sì che le serate abbiano più ore di luce, consentendo di ridurre il consumo di energia elettrica per l'illuminazione e di favorire attività all'aperto nel tardo pomeriggio e sera.Nel 2024, l'ora legale inizierà nella notte tra il 31 marzo, sabato e domenica, alle 02:00, spostando appunto le lancette avanti fino alle 03:00. È consigliato verificare che i dispositivi elettronici (compresi gli smartphone) siano impostati per aggiornarsi automaticamente, mentre orologi analogici e sveglie manuali dovranno essere aggiustati, appunto, manualmente. L'addio all' ora solare comporterà un'ora di sonno in meno. L'ora legale durerà fino al 27 ottobre 2024, in conformità con la direttiva 2000/84/CE dell'Unione Europea.