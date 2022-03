Pillole di iodio anti radiazioni: ha senso prenderle in anticipo?

La prospettiva di un olocausto nucleare, o semplicemente di un "incidente" provocato ai reattori nucleari ucraini durante i combattimenti, ha spinto molte persone a chiedersi se non sia il caso di mettere in atto profilassi fai-da-te per un eventuale rischio da radiazioni, ad esempio assumendo pillole di iodio. La risposta è categorica: no.

Iodio, l'Italia verifica le scorte di compresse. Allerta dei medici: mai assumerle in assenza di radioattività

