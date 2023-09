COVID, il sintomo insolito delle dita dei piedi e delle mani: presta attenzione

La nuova variante del Covid, chiamata "Pirola", è stata identificata nel Regno Unito alla fine di agosto ed è ora diffusa in 15 paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Stati Uniti. Questa variante ha suscitato preoccupazioni a causa di sintomi insoliti che sta causando nei pazienti. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha segnalato la presenza sporadica del ceppo BA.2.86, noto come variante Pirola, in molte regioni del Regno Unito. Ci si aspetta che la sua diffusione aumenti durante l'inverno, poiché le persone trascorrono più tempo in ambienti chiusi. Fino ad ora, nel Regno Unito sono stati confermati 54 casi di Pirola, con la maggior parte dei contagi in Inghilterra. Tuttavia, non sono stati segnalati decessi legati al Covid tra questi casi. Nonostante la diffusione della nuova variante, sembra che non ci siano evidenze che suggeriscano una maggiore capacità di eludere gli anticorpi o causare forme più gravi della malattia rispetto ad altre varianti. Inoltre, la vaccinazione dovrebbe continuare a offrire protezione. Alcuni sintomi insoliti associati a questa variante includono eruzioni cutanee, cambiamenti nella bocca o sulla lingua (noti come "lingua Covid"), dita delle mani o dei piedi arrossate e doloranti, diarrea, una voce rauca e occhi pruriginosi o arrossati. Le autorità sanitarie raccomandano di rimanere a casa se si manifestano sintomi, soprattutto se si ha la febbre alta o ci si sente troppo deboli per svolgere le attività quotidiane. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, sembra che la variante Pirola non rappresenti una minaccia significativamente diversa rispetto ad altre varianti di Omicron. Tuttavia, si sottolinea l'importanza della vaccinazione per proteggere le persone vulnerabili durante la stagione autunnale. Foto: Kikapress Music by Korben



