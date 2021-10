Caffè, lo bevi a stomaco vuoto? Ecco perché fa così male: attenzione anche a questi altri cibi

Avere lo stomaco vuoto è pericoloso, perché si rischia di ingerire qualsiasi cosa capiti a tiro. E non è una grande idea. Il nostro organismo, infatti, potrebbe reagire in modo spiacevole a determinati alimenti provocando acidità, infiammazione, reflusso e molto altro. Vediamo allora quali cibi è meglio non assumere in questo caso. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

