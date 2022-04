Bucha, Zelensky: «La Russia cercherà di nascondere le prove dei crimini di guerra»

La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video notturno in cui accusa Mosca di montare un'operazione di «propaganda».

«Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del paese», ha detto. «Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell'uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri».

«Hanno usato le stesse tattiche quando gli occupanti hanno abbattuto un Boeing malese sul Donbass. Hanno incolpato l'Ucraina. Se ne sono anche usciti con varie teorie cospirazioniste», ha aggiunto Zelensky, che si è appellato ai leader occidentali perché impongano ulteriori sanzioni sul regime di Vladimir Putin.

