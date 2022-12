Sulla sedia a rotelle dopo che un cliente gli ha sparato, Yelfry rimette i guantoni

Pranzo di Natale a Di Renzo di Chieti per Yelfry, il giovane cuoco dominicano che dopo 8 mesi è uscito dalla clinica San Raffaele di Sulmona dove sta facendo la riabilitazione in seguito al tragico ferimento subito mentre lavorava a Pescara: un cliente gli ha sparato perché contestata la salutura degli arrosticini. Con Lui la comunità dominicana, la famiglia e Martina, la collega di Yelfry, testimone di quell'incubo. Yelfry, ex pugile, ha rimesso i guantoni al ristorante dopo la messa alla chiesa di San Domenico a Chieti. Mayky Sanchez anche lui pugile come Yelfry, viene dalla stessa palestra di Davide Di Meo a Chieti