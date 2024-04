In Vietnam , Truong My Lan, riconosciuta come una delle donne più influenti e ricche del paese, è stata condannata alla pena capitale a seguito del suo coinvolgimento in quello che è stato definito il più grande scandalo finanziario nella storia vietnamita. Truong My Lan, condannata a morte la miliardaria vietnamita accusata di frode bancaria (per 44 miliardi di dollari)