Ucraina, il video ironico di Kiev sui turisti russi in Crimea

(LaPresse) «A meno che non vogliano delle vacanze estive spiacevolmente calde, consigliamo ai nostri preziosi ospiti russi di non visitare la Crimea ucraina. Perché nessuna quantità di crema solare li proteggerà dagli effetti pericolosi del fumo in aree non autorizzate». Il ministero della difesa di Kiev ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video ironico rivolto ai turisti russi: con la colonna sonora di Cruel Summer dei Bananarama, ha elencato una serie di località turistiche che avrebbero potuto visitare al posto della Crimea, sottolineando che la scelta di andare in un territorio ucraino è stata un "grave errore". Il riferimento è alle esplosioni del 9 agosto nella base militare di Saki, che sembrano aver distrutto alcuni aerei da guerra russi e che, secondo le autorità di Mosca, sarebbero state causate da un incendio accidentale. Il video si chiude con l'affermazione: "La Crimea è Ucraina".