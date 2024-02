Scoperta in fondo al Baltico la più antica megastruttura europea

Nei fondali del Baltico, vicino alle coste della Germania, è stata scoperta la più antica megastruttura europea, datata circa 10mila anni fa e lunga oltre un chilometro. Denominata Blinkerwall, questa costruzione composta da gigantesche pietre, situata a 21 metri di profondità nel golfo di Meclemburgo, è stata identificata grazie a uno studio pubblicato sulla rivista Pnas e condotto da Jacob Geersen dell'Università di Kiel. La ricerca, che ha visto la collaborazione di geofisici, geologi e archeologi, suggerisce che il muro servisse ai cacciatori-raccoglitori dell'epoca.

Mar Baltico, come è avvenuta la scoperta

«Il sito rappresenta una delle più antiche strutture di caccia artificiali documentate sulla Terra e rientra tra le più grandi strutture dell'età della pietra conosciute in Europa», scrivono i ricercatori.Riuscire a scoprire questa gigantesca struttura è stato possibile utilizzando tecniche di rilevamento per immagini ad alta risoluzione e robot sottomarini, accanto a più tradizionali sommozzatori. I dati che sono stati raccolti in questo modo hanno rivelato un lungo tratto di circa 1.670 pietre singole alte meno di un metro e larghe circa due metri, posizionate una accanto all'altra a formare un muro lungo 971 metri. Una composizione, questa, che ha portato immediatamente a escludere che la struttura fosse il risultato di processi naturali. Tante le ipotesi formulate sulla sua funzione, da sbarramento per i pesci a un'opera per la difesa costiera, fino a un porto. Al momento, l'ipotesi più fondata, scrivono i ricercatori, è che «il Blinkerwall sia stato costruito e utilizzato come architettura di caccia, per guidare mandrie di grandi ungulati», probabilmente renne o bisonti. A rafforzare l'ipotesi ci sono altre strutture simili scoperte dall'Arabia Saudita all'Asia centrale. Non è stato facile neppure trovare una data. Secondo i ricercatori risale a oltre 10mila anni fa, sulla base dell'età delle strutture circostanti e si ritiene che la struttura sia stata sommersa dal Mar Baltico circa 8.500 anni fa. «La datazione suggerita e l'interpretazione funzionale del Blinkerwall ne fanno una scoperta entusiasmante, non solo per la sua età ma anche per il potenziale di comprensione dei modelli di sussistenza delle prime comunità di cacciatori-raccoglitori», scrivono i ricercatori.