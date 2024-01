Sassari, assalto al portavalori: veicoli in fiamme nella statale

nferno di fuoco sulla Carlo Felice per l'assalto a portavalori a pochi chilometri da Sassari . I malviventi hanno bloccato il mezzo della Vigilpol e dato fuoco ad altri mezzi di passaggio. Secondo la centrale di Areus, il 118 ha soccorso 4 persone: un ferito lieve da arma da fuoco alla gamba, un trauma cranico forse per un colpo di bastone e altri due feriti con dolori al torace a causa del tamponamento. Tre sono stati trasportati a Sassari e uno ad Ozieri. In Sardegna è scattato il piano antirapine con posti di blocco e controlli di carabinieri e polizia nel raggio di chilometri.