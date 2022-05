Primo maggio, la band ucraina Go_A: «Il pianeta non ha bisogno di guerra, dobbiamo essere uniti»

«Grazie a tutti per il supporto, l'Ucraina ne ha bisogno. Grazie davvero, perché vogliamo parlare della guerra e dell'Ucraina. Perché il mondo non ha bisogno di guerra ma abbiamo bisogno di essere uniti e se le persone lo capiscono potremmo rendere il pianeta un posto migliore». Queste le parole di Kateryna Pavlenko, cantante e frontwoman dei Go_A gruppo che nel 2021 hanno rappresentato l’Ucraina all’Eurovision Song Contest di Rotterdam, classificandosi al quinto posto.

La band ha parlato al termine della sua esibizione al Concertone del Primo Maggio a Roma. «È difficile stare su un palco quando il tuo Paese è in guerra, è davvero difficile per noi. Ma cerchiamo di parlare dell’Ucraina perché è il nostro messaggio ed è tutto ciò che possiamo fare in questo momento», ha aggiunto Pavlenko secondo cui «la musica può aiutare le persone a svegliarsi e a farli riflettere sulle cose importanti».