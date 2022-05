Post su blog di Grillo contro la Nato, Conte: "Non è la linea politica del Movimento"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio "Come sapete Grillo ha un blog che ospita i pareri di vari esperti ma non sono la linea politica del Movimento 5 Stelle" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “Interconnessione e intermodalità per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto” a Palazzo Giustiniani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA