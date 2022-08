Papa a L'Aquila, bagno di folla per Francesco in città

(LaPresse) Bagno di folla per Papa Francesco arrivato a L'Aquila per la 728ma Perdonanza celestiniana. In tantissimi hanno accolto Bergoglio che ha attraversato il capoluogo abruzzese con la sua Papamobile. Papa Francesco è il primo Pontefice, in tutta la storia della Perdonanza aquilana, 728 edizioni, ad aprire la porta Santa della basilica Santa Maria di Collemaggio, per dare il via alla storica indulgenza concessa da Papa Celestino V nel 1294.