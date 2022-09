Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: in fuga clienti e una mamma con il bimbo in braccio

Colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica a Napoli, in piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza del Plebiscito: una persona in sella a uno scooter ha esploso diversi colpi, causando panico tra i clienti. A denunciare quanto accaduto è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, esponente di Europa Verde che, sulla sua pagina Facebook ha postato il video delle telecamere di sorveglianza del bar. Le immagini mostrano le persone che erano sedute ai tavolini scappare nel tentativo di proteggersi. «Attimi di terrore, all'esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari - scrive Borrelli - Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato, dettato dal panico di essere colpiti e feriti, o peggio, uccisi. Una cosa inaudita, una stesa in pieno centro città, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito, mentre tanti bambini erano lì presenti. Le immagini sono inquietanti: ci sbattono in faccia la realtà, ci mostrano che viviamo ormai un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte. Niente li ferma, per questo l'escalation di criminalità non sembra avere freni. Erano state promesse telecamere di sorveglianza e presidi fissi delle forze dell'ordine, ma di queste cose non c'è nemmeno l'ombra».