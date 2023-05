Mattarella sorvola in elicottero le zone alluvionate

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell'Emilia Romagna insieme al presidente della regione, Stefano Bonaccini.

"Guardi - dice Bonaccini a Mattarella - non c'è urbanizzazione, non c'è cemento, è terreno. Questi erano luoghi dove dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'erano alberi, qui fu fatto il rinboschimento. La siccità spacca il terreno. Questo comune ha 51 frane attive".