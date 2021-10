Maltempo a Palermo, auto bloccate nel fango e allagamenti. Le immagini

(Agenzia Vista) Palermo, 14 ottobre 2021 Piogge intense hanno interessato la regione Sicilia e in particolare la provincia di Palermo. Oltre cinquanta gli interventi svolti dal tardo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco per automobilisti in difficoltà, allagamenti, frane e smottamenti. Maggiori criticità nella zona di Mondello dove le squadre hanno operato per ore per liberare le strade dal fango e portare al sicuro alcune persone rimaste con l’auto in panne o bloccate nelle proprie abitazioni. A Casteldaccia le intense piogge della notte hanno provocato il cedimento di una parte del manto stradale nella strada dei Valloni. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it