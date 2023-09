Lady Diana, nuove registrazioni audio fanno tremare Buckingham Palace

Nuovi audio sensazionali legati a Lady Diana stanno creando agitazione a Buckingham Palace.

A ventisei anni dalla sua morte, emergono ulteriori rivelazioni, questa volta sotto forma di "audio shock" affidati al biografo Andrew Morton, autore del bestseller "Diana: Her True Story". Alcuni estratti di questi audio saranno inclusi in un nuovo documentario previsto per il 2024. Queste rivelazioni giungono in un momento delicato, pochi giorni prima del primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II. Tra i passaggi più controversi degli audio, spicca il commento del Principe Carlo durante il battesimo del Principe Harry: "Siamo così delusi, volevamo una femmina". Inoltre, l'audio rivela la reazione sgarbata di Raine Spencer, la matrigna di Diana, che dice al futuro sovrano: "Dovresti essere felice di aver avuto un figlio".