Indonesia, scontro tra treni a Giava: 4 morti e oltre 500 passeggeri evacuati

Due treni sono entrati in collisione nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia , uccidendo almeno quattro persone e costringendo oltre 500 passeggeri a evacuare, secondo le autorità locali. Alle 6:03 ora locale, un treno espresso a lunga percorrenza diretto a Bandung dalla seconda città più grande dell'isola,, è entrato in collisione con un treno pendolare proveniente dalla stazione di Haurpugur diretto a Padalarang. Il treno espresso aveva a bordo 287 passeggeri, mentre il pendolare trasportava 191 persone.