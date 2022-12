Gf Vip, Charlie Gnocchi pesante contro Oriana Marzoli: il web chiede provvedimenti

Nuove accuse piovono sul Grande Fratello Vip e in particolare su Charlie Gnocchi, non nuovo ad exploit decisamente fuori dalle righe e talvolta sessisti, specie nei confronti di Oriana Marzoli. Stavolta, il concorrente del reality show di casa Mediaset, si è lasciato sfuggire un paio di frasi decisamente infelici sulla concorrente venezuelana, parlando di certe “caramelle” che lei chiederebbe ad Antonino Spinalbese. Non essendo neppure la prima volta che Charlie si lascia andare a simili affermazioni, sono in tanti quelli che stanno chiedendo che il Grande Fratello prenda provvedimenti nei suoi confronti. Arriveranno?

