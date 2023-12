Gaston Glock muore all'età di 94 anni, inventò la pistola che porta il suo nome

Gaston Glock, l'ingegnere austriaco inventore della famosa pistola Glock, è morto all'età di 94 anni. La pistola Glock, utilizzata da forze armate, personale di sicurezza e proprietari di armi in tutto il mondo, ha ottenuto grande popolarità anche grazie alle sue apparizioni nei film di Hollywood, come The Matrix Reloaded. Nonostante il successo, Glock è stato descritto come un miliardario solitario che trascorreva gran parte del suo tempo nella sua tenuta sul lungolago in Austria. La pistola Glock che rivoluzionò il mondo delle armi