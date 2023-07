(Agenzia Vista) Vilnius, 13 July 2023 Nuova gaffe per il Presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa al vertice Nato di Vilnius, in Lituania, dove si è rivolto a Volodymyr Zelensky chiamandolo "Vladimir", il corrispondente russo del suo nome e soprattutto nome di Putin. Biden si poi corretto dicendo: "Così è troppo confidenziale, io e il signor Zelensky".

White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev