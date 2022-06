Elena Del Pozzo uccisa dalla madre, cosa è la sindrome di Medea: quali sono i segnali da non sottovalutare

Elena del Pozzo è morta per mano della madre Martina Patti. La piccola aveva solo 5 anni ed è stata colpita violentemente con 7 efferate coltellate alla scheina e al collo, poi il corpicino chiuso in 5 sacchi dell'immondizia e seppellito in un campo vicino casa. Il movente? Forse la gelosia verso l'ex compagno Alessandro Del Pozzo che si stava rifacendo una vita con la sua fidanzata Lucia. Ad Elena, Lucia era simpatica, e Martina tutto questo non poteva tolleralo, ecco perché avrebbe deciso di uccidere la figlia. Si parla che a spingere Martina Patti a commettere questo gesto estremo sia stata la Sindrome di Medea.

