Ucraina, Lavrov: «A Bucha messa in scena di Kiev e occidente per scopi anti-russi»

«L'Ucraina e l'Occidente sta cercando di utilizzare la "messa in scena" a Bucha, nella regione di Kiev, per scopi anti-russi. Il personale militare russo ha lasciato completamente questa città il 30 marzo, il 31 marzo il sindaco ha detto solennemente che tutto era in ordine e due giorni dopo abbiamo visto come è stata organizzata la stessa messa in scena per le strade». Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con il vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, a Mosca. Ministry of Foreign Affairs of Russia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev