Berlusconi contro Meloni: «Da presidente non avrei parlato con Zelensky»

«Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore». Così il presidente di Forza Italia,, uscendo dal seggio della scuola in via Ruffini a Milano, dove aveva appena votato.