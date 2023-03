Aerei caduti Guidonia, la testimonianza di un residente: «Ho visto il pilota gridare aiuto, poi le fiamme»

Il boato, poi le grida di aiuto, poi le fiamme. Uno dei residenti della via racconta il momento della caduta di uno dei due aerei militari precipitati oggi su Guidonia. Sentito il boato, l'uomo si è precipitato in strada, dove ha visto l'aereo precipitato sulla macchina e ha sentito chiaramente qualcuno gridare aiuto. Ma non c'è stato nulla da fare perché pochi secondi dopo l'aereo ha preso fuoco.