Don Oscar, il primo parroco di colore di Padova: «Sostituzione etnica? Nella Chiesa siamo tutti uguali»

PADOVA - Don Oscar Kasongo è nato in Congo 37 anni fa. Arrivato a Padova nel 2019 come vicario parrocchiale ora è amministratore della parrocchia di Santo Stefano Re d'Ungheria a Brusegana, dove ricopre anche funzioni di parroco. Ed è il primo parroco di colore a dirigere una parrocchia.

«Un onore e una responsabilità, sono lieto che il vescovo Claudio abbia riposto fiducia in me» dice don Oscar. I fedeli gli vogliono bene, lo fermano per strada per un saluto, una stretta di mano. «È il segno dei tempi - sostiene - Penso piaccia il fatto che ho portato un po' della mia cultura, del mio modo di vivere».