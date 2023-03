Meduna vista dall'alto, spettacolo mozzafiato a bordo di un aereo Cirrus SR20 con Nicola, pilota ventenne di Cessalto, e il sindaco Video

MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - A spasso, tra i cieli di Meduna: è capitato questa mattina, primo marzo, al primo cittadino Arnaldo Pitton che, un po' per scherzo e un po’ no, aveva chiesto al giovanissimo amico di poter vedere il proprio paese da un'angolazione diversa dal solito. Detto, fatto.

Il giovane pilota di Cessalto

L’aereo si è alzato in volo questa mattina alle 9:30 da Caorle, guidato da Nicola Bittolo, ventenne di Cessalto, al comando di un aereo Cirrus SR20: la licenza di pilota privato l’ha conseguita nel 2021 a 17 anni compiuti dopo aver studiato presso l’aeroclub di Treviso. Poi ha proseguito l’attività alla Pegaso Flight Academy, a Caorle. Oltre che studiare alla Pegaso Flight Academy, Nicola studia alla CPL/ATPL: «Continuerò gli studi per diventare istruttore di volo e pilota commerciale. L’obiettivo è di terminare le licenze entro i 21 anni». Il sindaco Arnaldo Pitton: «E’ stata una bella esperienza. Sono amico dei genitori di Nicola. E ho seguito questa sua passione per il volo. Ho saputo del brevetto e per scherzare gli ho detto che un giorno mi sarebbe piaciuto fare un giro con lui in aereo. Ieri ho ricevuto l'invito e ho accettato molto volentieri. Un’esperienza davvero notevole. Anche se con il forte vento di oggi magari qualche timore, non lo nascondo, c’è stato...».