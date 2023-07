L’Ulss 3: «Medici, venite a vivere e lavorare a Venezia»

VENEZIA - Una campagna di comunicazione per attirare a Venezia medici nazionali e internazionali, per cambiare vita radicalmente, facendo 10mila passi al giorno e con uno stile di vita “slow”. È partita dall’Ulss 3 Serenissima l’iniziativa per far in modo che i nuovi medici scelgano il centro storico per venire a vivere, prendendosi cura di una popolazione sempre più anziana. In laguna ci sono 45 medici di base e il ricambio è reso più complesso dalle diverse variabili che compongono la città. Residenza, prezzi, scomodità, fattori che non possono però solo spaventare. Il direttore Contato: «Ci vuole una nuova strategia»

