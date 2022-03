VERONA - Gli agricoltori di Coldiretti scendono in piazza a Verona, in occasione di Fieragricola, la fiera internazionale dell'agricoltura, per dire no alla guerra in Ucraina. "I giovani agricoltori arrivano da tutta Italia per fare un appello alla pace e per chiedere lo stop alle speculazioni sull'aumento dei costi delle materie prime", queste le voci degli agricoltori in protesta.