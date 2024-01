Fuorilegge, Veneto a mano armata. Il trailer della nuova docuserie sulla Mala del Brenta

Presentata nel corso della 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva in tv la docuserie Sky Original ‘Fuorilegge. Veneto a mano armata’, in esclusiva dal 13 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Erano gli Anni Settanta quando Enrico Vandelli, un compagno antagonista dello Stato, decide di combatterlo. Ma invece di mettere bombe, si laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato per difendere chi le bombe le mette per davvero, i protagonisti veneti degli anni di piombo, per poi ritrovarsi negli Anni Novanta a braccetto con il criminale che ha cambiato la storia del Paese: Felice Maniero. Immagini Sky