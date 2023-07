Spari in classe, parla la scuola. Il vicepreside: «Ora ad ognuno le sue responsabilità. Per noi la vicenda è chiusa»

ROVIGO - «D ire che la scuola non ha fatto nulla e che la professoressa è stata lasciata sola, non corrisponde al vero. Nessuno ha sminuito l’episodio, di per sé gravissimo, e subito sono stati presi provvedimenti riguardo ai responsabili, mentre solidarietà e vicinanza è stata espressa alla docente dai colleghi». A fronte del clamore suscitato dalla vicenda degli spari in classe alla prof di Scienze, la dirigenza scolastica dell’istituto rompe per la prima volta con il Gazzettino il riserbo mantenuto sulla vicenda per chiarire la posizione della scuola, auspicando di mettere la parola fine a una vicenda che ha avuto ripercussioni pesanti per studenti, famiglie e docenti. Lo fa attraverso Cesare Lamantea, vicepreside e docente di Lettere all’istituto Viola di Rovigo.

