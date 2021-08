MIRANO - Violento incendio alla Gasparini di Mirano. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate dalle 16.30 di oggi - 17 agosto - per domare e mettere in sicurezza lo stabilimento dell'azienda in via Venezia che produce macchinari per lavorazione del ferro.

Sul posto anche i carabinieri: sono al vaglio le cause del rogo.

Ingenti i danni